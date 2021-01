Wizyty u lekarza po nowemu. Od 8 stycznia zmieniły się skierowania

- Po pierwsze, to wprost ułatwienie dla pacjenta. Skierowanie może mieć w telefonie, na skrzynce e-mail lub w formie wydruku informacyjnego e-skierowania dla tych, którzy nie mogą skorzystać z pełnej wersji elektronicznej. Po drugie, e-skierowanie pozwoli skracać kolejki i pokaże realne zainteresowanie danym specjalistą czy diagnostyką. Przy e-skierowaniu nie ma możliwości zapisania się w kilku miejscach na tą samą usługę medyczną. To z kolei sprawia, że cały system staje się bardzo przejrzysty - dodaje.

Od teraz nie trzeba już dostarczać potwierdzającego uprawnienia do danego zabiegu lub usługi medycznej osobiście. Wystarczy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL podczas rejestracji. Można to zrobić w punkcie rejestracji, można to zrobić przez telefon. Placówka na podstawie tych dwóch danych znajdzie pacjenta w systemie. I sprawdzi, czy rzeczywiście ktoś go do lekarza skierował.