Kolejny sznur cystern przed bazą Orlenu. "Sandaliczna decyzja"

- Terminal, który obsługuje zarówno hurtowników, jak i również cysterny orlenowskie. Od kilku dni na dystrybutorach brakuje paliwa. Orlen wywiesza karteczki, że jest to spowodowane awarią. Jakimś dziwnym trafem jest tak, że te awarie dotykają dystrybutorów w całej Polsce - przekonuje kandydat w nagraniu opublikowanym 4 października na platformie Tik Tok

Kolejki cystern przed bazą Orlenu

- Oni (PiS - przyp. red.) wywołali kryzys. To, co się dzieje to kampania wyborca za publiczne pieniądze ze szkodą dla spółki państwa, jaką jest Orlen - przekonuje kandydat Konfederacji.