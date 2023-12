Kolejny transfer z TVN do mediów publicznych

"W ostatnich latach był prowadzącym i wydawcą programu "Czarno na białym". Poinformował w stacji, że wraca do radia. Ma objąć wysokie stanowisko – prawdopodobnie wiceprezesa Polskiego Radia" - informują wirtualnemedia.pl. Informację tę udało nam się nieoficjalnie potwierdzić.

Kadrowa karuzela w mediach ruszyła

To nie jest pierwszy transfer z TVN do mediów publicznych. Money.pl informował już, że Paweł Płuska ma zostać nowym szefem "Wiadomości" TVP.

To reporter "Faktów" TVN, związany ze stacją od 2002 r. W swoich materiałach porusza tematy sejmowe oraz z zakresu gospodarki. Wcześniej Płuska pracował m.in. w RMF FM, Radiu ZET i Telewizji Puls.

Uchwała Sejmu ws. TVP

"Sejm wzywa Skarb Państwa do podjęcia działań naprawczych w spółkach mediów publicznych, czyli w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej" - taki zapis znalazł się w uchwale, którą przegłosowali posłowie. Zobowiązali się w niej też do "trwałego przywrócenia stanu zgodnego z konstytucją".

Autorzy projektu stwierdzili w uzasadnieniu, że "konstytucyjne prawo obywateli do informacji" musi być realizowane poprzez dostęp do rzetelnych mediów oraz Polskiej Agencji Prasowej, "co wymaga niezwłocznej odbudowy niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej".