Komentują sensacyjny pomysł Lewicy. "Kompromis, ale będziemy nadal próbować"

Po pierwsze. Tak się sami miotają że nie wiadomo o co im chodzi konkretnie -wolne czy nie wolne... Po drugie jak handel będzie do 12 to pytanie do PO i pana Petru : ile to miliardów straci Państwo? Po trzecie już tylko do Pana Petru który to chciał stanąć za kasą 24.12 : nie tylko tego dnia polecam panu cały przedświąteczny tydzień łącznie z 2 weekendami handlowymi zatrudnić się w Biedrze lub Lidlu . Tam pozna pan uroki pracy na kasie (łącznie z towarowaniem i sprzątaniem sklepu ) . Pozna pan te uroki . Może w końcu przestanie pan opowiadać te swoje mądrości jak po takim weekendzie żona wyśle jeszcze pana po zakupy