Konferencja "Czy warto się dziś rozwijać?" – Mazovia otwiera debatę o wyzwaniach przyszłości

Główne założenia programowe konferencji koncentrują się wokół kompetencji przyszłości i adaptacji modeli biznesowych MŚP do nowych warunków rynkowych. Otwarcie konferencji nastąpi 27 listopada o godzinie 10:00 w budynku The Tides (ul. Wioślarska 8, Warszawa).

Drugi panel moderowany przez Jakuba Sito, będzie poświęcony modelom biznesowym MŚP i ich przystosowaniu do realiów zmieniających się w wyniku postępującej cyfryzacji oraz wdrażania Zielonego Ładu. Uczestnicy, w tym Magdalena Jabłońska z MIT Entrprise Forum CEE oraz Adam Kądziela z Nanosci Ltd., przedyskutują adaptację biznesów do współczesnej codzienności, zaś Anna Momburg z niemieckiego think tanku "neuland 21" opowie o wpływie cyfryzacji na obszary wiejskie. Power speech wygłosi Greg Albrecht.