Konflikt na Bliskim Wschodzie. Rynek już reaguje

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,44 proc., do 42.011,59 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,17 proc. i wyniósł 5.699,94 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,04 proc. do poziomu 17.918,48 pkt. Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,68 proc. do 2.180,15 pkt, a wskaźnik zmienności VIX rośnie o 8,41 proc., do 20,49 pkt.