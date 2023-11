Koniec ery "mogę nic nie robić, szef i tak mnie nie zwolni". Znany ekonomista mówi o przyszłości rynku pracy

O sprawie pisze serwis fortune.com, który powołuje się na komentarz profesora Jeremy'ego Siegela opublikowany w wisdomtree.com. To emerytowany ekonomista z Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii. Zauważa on, że rynek pracy zaczął przechodzić ogromne przeobrażenia, a wobec perturbacji gospodarczych zmienił się na nim układ sił.

"Era: 'mogę nic nie robić'" właśnie się kończy

W ostatnim czasie wielkie firmy zaczęły masowo zwalniać, by ciąć koszty w obliczu spowolnienia gospodarczego i szalejącej inflacji na świecie. Znany naukowiec zauważa, że wywołało to pozytywny efekt. Jaki? Pracownicy zaczęli się bać, że są następni na liście do zwolnienia, dlatego też efektywniej pracują.