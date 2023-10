Firma zastąpiła 90 proc. kadry sztuczną inteligencją. To zła wiadomość dla pokolenia Z

druch prawicz... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

co za bzdury! AI to duze bazy danych i szybkie komputery do wyszukiwania odpowiedzi w bazie danych... W prostych czynnosciach to ulatwienie ale w bardziej skaplikowych rzeczach AI nie ma szansy na jakikolwiek sukces. Straszycie ludzi a mamy do czynienia ze zwyklym przeszukiwiem baz danych! Jesli czegos nie ma w bazie danych to AI znajdzie odpowiedz?