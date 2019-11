Koniec z bezpłatnymi stażami i praktykami? Tego domagają się związki zawodowe

ELSA, we współpracy Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i fundacją Polska Debatuje, zwróciła się w tej sprawie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na czele którego stoi Bożena Borys-Szopa. Wszystkie podmioty domagają się likwidacji staży i praktyk jako tańszej lub bezpłatnej formy pracy.

Rada Dialogu Społecznego już w 2017 roku przyjęła uchwałę dotyczącą praktyk i staży. RDS zalecała m.in. to, aby każda praktyka trwająca dłużej niż miesiąc była płatna. Jednak to tylko zalecenia – nie nakładają one obowiązku prawnego na pracodawcę.

Dziennik przypomina również o stażach z urzędu pracy. Mogą one trwać do 12 miesięcy a, pracodawca nie musi troszczyć się o koszty wynagrodzenia, które pokrywa starosta. Ile zatem zarobi sam pracownik? 941 złotych miesięcznie, ponieważ tyle wynosi 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, który przysługuje takim stażystom. Jeżeli odmówi on udziału w stażu, straci prawa do zasiłku. Nie każdy może sobie pozwolić na kilkumiesięczną pracę za mniej niż 1 tys. złotych.