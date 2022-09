Koniec z ułatwieniami wjazdu. Unia Europejska zaostrza zasady wizowe dla Rosjan

Dla Rosjan oznacza to, że za wniosek wizowy zapłacą od teraz nie 35, ale 80 euro. Ponadto będą musieli przedstawić dodatkowe dokumenty uzasadniające; wydłuży się też okres rozpatrywania wniosków i zaostrzą się zasady wydawania wiz wielokrotnego wjazdu.

Państwa Europy Wschodniej domagały się takiego kroku

Cztery państwa podpisane pod oświadczeniem zdecydowały się ograniczyć możliwość wjazdu do strefy Schengen dla obywateli rosyjskich w celach turystycznych , kulturalnych , sportowych i biznesowych .

Umowa między UE a Rosją

Później przyjmowała dodatkowe środki w reakcji na działania Rosji i z myślą o wsparciu Ukrainy i jej obywateli. Na nieformalnym spotkaniu 31 sierpnia ministrowie spraw zagranicznych wypracowali porozumienie polityczne co do całkowitego zawieszenia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz.

Całkowite zawieszenie dotyczy wszystkich kategorii osób przybywających do UE na pobyt krótkoterminowy. Komisja ma przygotować dodatkowe wytyczne, aby zagwarantować, że zawieszenie to nie zaszkodzi osobom podróżującym do UE w niezbędnych celach; między innymi dziennikarzom, dysydentom czy przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego.