Konsolidacja chwilówek - czy warto brać pożyczkę na spłatę kilku zobowiązań?

Według najnowszego raportu BIK, firmy pozabankowe we wrześniu 2019 r. udzieliły 219,1 tys. pożyczek na kwotę 531 mln zł. Niestety wraz z rosnącą liczbą udzielanych zobowiązań, wzrasta także poziom zadłużenia. Spora część tych ofert to chwilówki online , które zaciąga się prosto i łatwo na dowolny cel. Niestety tak łatwo nie jest z ich spłatą. Jak się okazuję, aż 2,5 mln Polaków nie radzi sobie z terminową spłatą zaciągniętych należności.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak poważne konsekwencje niosą za sobą niespłacone zobowiązania. Dłużnicy nie podejmują także żadnych działań, by poprawić swoją sytuację i odzyskać płynność finansową.

Konsolidacja kredytu lub chwilówek to nic innego jak połączenie wszystkich swoich zobowiązań finansowych w jedno. Takie rozwiązanie pozwoli na spłacanie tylko jednej miesięcznej raty, ograniczenie jej wysokości, wydłużenie terminu spłaty oraz poprawę zdolności kredytowej.

Konsolidacją długu powinien zainteresować się każdy, kto posiada zadłużenia lub przestaje radzić sobie ze spłacaniem rat na bieżąco. Jakie kroki należy podjąć, by odzyskać płynność finansową?

Po pomoc w spłacie zobowiązań można udać się do banku. Jeżeli dłużnik spełnia wymagania, jakie stawia instytucja, chcąc udzielić kredytu konsolidacyjnego to warto skorzystać z takiego rozwiązania. Tego typu zobowiązane na spłatę chwilówek jest możliwe do uzyskania między innymi w Alior Bank, BNP Paribas czy Bank Millenium.