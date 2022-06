Konsumencka zima na początku lata. Gorzej było tylko na początku pandemii i w 2004 roku

"W czerwcu odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca" - podał GUS. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w ciągu miesiąca zaliczył spadek o 5,4 pkt do poziomu minus 43,8 pkt. W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku jest niższy o 29 pkt.