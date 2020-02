Kontrowersje wokół zakupu F-35. "Tak się nie kupuje nawet pietruszki na targu"

- To niezwykle ważny dzień dla polskiego lotnictwa wojskowego i dla bezpieczeństwa całej naszej części Europy - ocenił prezydent Andrzej Duda .

- Byli ministrowie obrony w rządach PO- PSL : Tomasz Siemoniak i Bogdan Klich nie chcieli wejść do tego programu, bo wtedy byłoby to tańsze. Popełnili ogromny błąd - mówił poseł oraz wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

"Po pierwsze w latach 2008-2009 nie byłem ministrem obrony. Po drugie - F-16 właśnie dopiero zaczynały służbę w Polsce, absurdem byłoby wtedy kosztowne przystąpienie do nowego programu. A Macierewicz jako MON w latach 2015-2018 nic nie mówił o F-35. Niech ten oszust teraz milczy!" - napisał Siemoniak.

Mariusz Błaszczak już przed kilkoma miesiącami podkreślał, że to ta decyzja zaważyła na cenie F-35, jaką przyjdzie zapłacić Polsce . - Odrzucili (rząd PO-PSL - red.) ofertę USA, więc teraz zapłacimy więcej - mówił szef MON.

"Mijanie się z prawdą to specjalność MON za rządów PiS. Przepraszam, ale nikt uczciwy Wam na słowo Państwo Anonimowi nie wierzy. Trzeba było PRZED umową przedstawić jakiekolwiek dane w Sejmie, komisji obrony lub Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Można wtedy byłoby dyskutować" - wskazuje były minister obrony narodowej.

- F35 kupiliśmy, bo rząd miał na to środki. Dokonał tego jednak bez umowy offsetowej, bez przetargu oraz bez uzbrojenia. Jeżeli PiS nadal uważa, że jest to dobry zakup to gratuluję im - powiedział Włodzimierz Czarzasty na antenie Polsat News.