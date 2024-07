Kopalnia do likwidacji. Jest decyzja ministerstwa

Umowa społeczna reguluje zasady i tempo wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce do 2049 r. Zapisano w niej m.in. gwarancje dotyczące szeregu osłon socjalnych dla pracowników zakładów. Dokument zakłada także dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych, co wymaga zgody Komisji Europejskiej. Poprzedni rząd nie doprowadził jednak do jej notyfikacji.