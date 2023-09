Korespondent dziwi się cenom paliw w Polsce. Rozwiązanie jest proste [OPINIA]

Korespondent dziwi się cenom paliw

Partner Orlenu jest bliski Rosji

Pozycja Orlenu sprzyja

Co odpowiedziałem austriackiemu dziennikarzowi? To, że rząd wcale nie musi przed wyborami obniżać cen, czy nawet je zamrażać. Ma przecież monopolistę, którego zarząd zrobi wiele, żeby pomóc rządzącym w wygraniu wyborów. Ot i cala tajemnica. Orlen zawiaduje marżami hurtowymi tak, żeby ceny na stacjach pozostały niskie. Zagraniczne stacje po prostu dostosowują się do tego, co narzuca Orlen. Jeśli po wyborach ceny ropy na rynkach będą jeszcze wyższe, a złoty będzie słabszy to ta gra marżami najpewniej się skończy i wtedy zobaczymy prawdę. Chociaż też może to zależeć od tego, jaki powyborczy obraz zobaczymy 15.10 wieczorem. Tak to jest, jak się ma monopolistę…