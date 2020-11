Covid-19 KRO 1 godzinę temu

Koronawirus. Niemal 20 tys. zachorowań na COVID-19

19 364 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - informuje we wtorek resort zdrowia. Bezpośrednio z powodu COVID-19 zmarło 31 osób, natomiast 196 osób zmarłych miało choroby współistniejące. To oznacza, że we wtorek 3 listopada przekroczyliśmy barierę 400 tys. zachorowań od początku pandemii.

Podziel się Dodaj komentarz