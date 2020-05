Koronawirus. PKP Przywraca połączenia kolejowe. Pendolino dalej uziemione

Zaraz po zawieszeniu połączeń na początku wprowadzenia obostrzeń w przemieszczaniu się kursował tylko co trzeci pociąg PKP Intercity .

Narodowy przewoźnik całkowicie zawiesił 60 proc. kursów, a 8 proc. skrócił. Obecnie kolejarze powoli zaczynają wracać do pracy. Jedno się jednak nie zmienia. We wszystkich kursujących pociągach pasażerowie nadal mogą zajmować tylko co drugie miejsce.