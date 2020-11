Koronawirus. "Poradziliśmy sobie fenomenalnie"

Horała, który był we wtorek gościem Radia Plus, był pytany, czy rządowym działaniom nie towarzyszy chaos. - Chodzi o ludzkie zdrowie i życie, trzeba podejmować szybkie decyzje, to jest sytuacja frontowa. Oczywiście, tak jak przyznaje pan premier, czasem zdarzają się w tym gąszczu spraw, że z perspektywy czasu widzimy, że coś było niefortunne, coś można było zrobić inaczej - ocenił.