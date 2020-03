Koronawirus. Resort cyfryzacji bierze się za oszustów żerujących na pandemii

W komunikacie resortu, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa, podkreślono, że porozumienie ma na celu ochronę przed oszustami wyłudzającymi dane osobowe lub pieniądze, które rzekomo miałyby posłużyć do walki z pandemią koronawirusa.

- We wszystkich tego typu przypadkach odpowiedzialne za to służby reagują na bieżąco. W najbardziej drastycznych przypadkach oszuści muszą się liczyć z odpowiedzialnością karną. Chodzi o to, by jak najlepiej chronić obywateli przed naciągaczami, którzy pod pretekstem walki z epidemią dopuszczają się przestępstw - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie.