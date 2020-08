Koronawirus utrudnia powrót do szkoły. Nauczyciele odchodzą, bo obawiają się zakażenia

Jak informuje łódzka "Gazeta Wyborcza", problem ten szczególnie dotyka szkoły branżowe i technika. Praca w oświacie oraz zarobki nie zachęcają młodych inżynierów po studiach do podjęcia zawodu nauczyciela. Dlatego też placówki muszą posiłkować się emerytami.

W tym roku szkolnym będzie o to jednak bardzo trudno. Media co rusz podają informację o tym, że na negatywne skutki koronawirusa szczególnie są narażone osoby po 60. roku życia. Dlatego nauczycielom, którzy przekroczyli tę granicę, nie opłaca się w ten sposób dorabiać do emerytury. Szczególnie jeżeli szkoła będzie działała stacjonarnie.