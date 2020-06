Koronawirus w fabryce odzieży. 16 osób z pozytywnym wynikiem testu

Rzecznik prasowy Urzędu Wojewódzkiego poinformował w czwartek następnych 11 zakażeniach w regionie. Tylko w Toruniu to 8 osób. Jeden zakażony mieszka w Inowrocławiu, kolejny w powiecie nakielskim i jeszcze jeden w toruńskim.

PAP powołujący się na swoje źródła ustaliła, że wszystkie 8 nowych przypadków zakażenia z Torunia dotyczą osób pracujących w jednej firmie odzieżowej. Za tą sprawa tylko to ognisko zwiększyło się już do 16 osób. To może nie być koniec. Badane są kolejne dwie próbki.