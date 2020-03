Koronawirus w Polsce. Rząd wprowadza kolejne obostrzenia, ale zakupy zrobisz bez problemu

Co to oznacza? Najprościej mówiąc, zakaz wychodzenie z domu, z nielicznymi wyjątkami. "Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi" - czytamy w komunikacie.