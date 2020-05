Koronawirus zmusił samorządy do oszczędzania. Cięcia nie ominą cmentarzy

W Krakowie po wstępnych szacunkach okazało się, że przez pandemię miasto może stracić w tym roku ok. 1 mld zł. Mniejsze wpływy spodziewane są szczególnie z podatków: PIT, CIT i PCC.

- Budżet miasta nie bierze się znikąd – tłumaczył podczas sesji rady miasta prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. - Bierze się w dużej mierze z podatków mieszkańców i działających w Krakowie firm. Wielu przedsiębiorców jest w tej chwili zmuszonych do cięć i ograniczania zatrudnienia. Dlatego, by nie wpaść w błędne koło, staramy się jako samorząd zrobić wszystko, by pomóc im uratować miejsca pracy - mówił prezydent.