Krajowa Grupa Spożywcza ze stratami. "Tym razem trzeba postawić na fachowców"

Krajowa Grupa Spożywcza. Plany kontra rzeczywistość

- Organizacje rolnicze, mówię to w oparciu o stanowiska izb rolniczych, twierdzą, że do tej pory powołanie KGS niczego na rynku nie pokazało i na dobrą sprawę mogłoby jej nie być, a rolnicy by tego nie zauważyli " - podkreślił Aradnowski.

Był minister rolnictwa mówi jak powinna działać KGS

Jego zdaniem KGS może mieć też istotną rolę do odegrania w zagospodarowaniu nadmiaru zbóż przez gorzelnie, które przetwarzałaby na bioetanol, a ten mógłby być stosowany jako dodatek do benzyn.

- Może to powiązać z sektorem biogazowni, zarówno wywar gorzelniany jak może nawet i ziarno przeznaczyć do produkcji metanu w biogazowniach. To jest kierunek, który pozwoliłby pewną nadwyżkę zboża zagospodarować - stwierdził Ardanowski. Uważa on, że KGS powinna też zająć się poszukaniem nowych rynków zbytu na polskie produkty rolno-spożywcze.