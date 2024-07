Krótszy tydzień pracy. "Trwają poważne analizy"

MałaFirma 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mam 3 pracowników i jeśli mam płacić TYLE SAMO pracownikowi za 4 dni, co za 5, to zwalniam pracowników i będę pracował sam 5 dni, wykonując tylko najlepiej płatne zlecenia, skoro nie będę musiał brać innych zleceń słabiej płatnych, które teraz biorę by mieć robotę dla pracowników. Oni będą mieli 7 dni w tygodniu work-life balansu, przy czym jak "work" będzie ZERO, to ciekawe za co będą "balansować" przez pozostałe 7.