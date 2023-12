KRRiT pisze do ministra kultury i europejskiej organizacji. "Nielegalne przejęcie"

KRRiT reaguje na postawienie w stan likwidacji TVP

W ocenie Rady decyzja o postawieniu mediów w stan likwidacji "rzutuje na cały system wartości demokratycznych w państwie, pozbawiając media publiczne możliwości realizacji misji publicznej, tym samym ogranicza społeczeństwu dostęp do informacji i dóbr kultury".

Ocenia też, że Bartłomiej Sienkiewicz " swoją decyzją naraził wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo państwa , ponieważ systemy emisyjne spółek mediów publicznych są faktycznym elementem infrastruktury krytycznej Państwa Polskiego". Na koniec KRRiT wezwała szefa resortu kultury i jego współpracowników do "zaprzestania naruszania prawa, niszczenia wolności obywatelskich i pozbawiania społeczeństwa dostępu do informacji".

KRRiT zwraca się do europejskiego regulatora

Równocześnie KRRiT wysłała też pismo do Europejskiej Grupy Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych (ERGA). Tłumaczy w nim, że po "niepowodzeniu niezgodnej z prawem próby powołania zarządów spółek mediów publicznych" minister kultury zdecydował się postawić je w stan likwidacji.

Na koniec podkreśla też, że jej przewodniczący złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę TVP w związku ze wstrzymaniem emisji TVP Info.

Chaos wokół TVP

Minister kultury powołał też nowe rady nadzorcze spółek, a one wybrały nowe zarządy. MKiDN wyjaśniło, że to następstwo uchwały Sejmu, w której posłowie wezwali Skarb Państwa do przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.