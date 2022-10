Krynica Forum 2022. Wyjątkowe możliwości dla biznesu

Wielkie inwestycje infrastrukturalne, dynamiczny rozwój na miarę azjatyckich tygrysów gospodarczych, cyfryzacja sektora finansowego i płynące z niej możliwości, powojenna odbudowa Ukrainy i włączenie w ten proces polskich firm, rozwój niskoemisyjnego transportu przyszłości oraz transformacja energetyczna państwa to tylko niektóre z szans, których biznes nie może zlekceważyć. Wraz z nimi pojawiają się również zagrożenia – globalna recesja, przerwanie łańcuchów dostaw, widmo rosyjskiej agresji na kolejne niepodległe państwa, zbyt duże uzależnienie Europy od dostaw rosyjskiego gazu czy paliw kopalnych sprawiają, że wiele firm niepokoi się o swoją przyszłość w niespokojnych czasach. Jakie są prognozy i co faktycznie może się przełożyć na wzrost gospodarczy w obliczu obserwowanej globalnej recesji? Między innymi o tym dyskutować będą goście Krynica Forum w ramach ścieżek Gospodarka Zmiany oraz Energia i Klimat. Równie ciekawe tematy czekają na uczestników w ramach ścieżek Bezpieczeństwo i Geopolityka, Społeczeństwo Przyszłości i Trendy Zdrowia.

Dyskusje i debaty prowadzone w ramach ponad 100 formatów wydarzenia to nie jedyny powód, aby przyjechać 19-21 października do Krynicy-Zdroju. Konferencja Krynica Forum to synergia świata nauki, polityki i biznesu, dająca również wyjątkowe możliwości spotkań i networkingu. Jedną z nich będzie uroczysta gala wydarzenia, kończąca 2 dzień konferencji. Podczas niej zostanie wręczona Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego – Partnera Tytularnego wydarzenia. Statuetką i tytułem laureata zostaną uhonorowani najlepsi przedsiębiorcy Małopolski, wyróżniający się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: mikro przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca. Oprócz nagrody głównej kapituła przyzna również Nagrodę Specjalną za szczególne osiągnięcia gospodarcze związane z województwem małopolskim.