Krytycy rządu pod czujnym okiem władzy. Jest raport komisji śledczej PE w sprawie Pegasusa

Oprogramowanie Pegasus było nielegalnie wykorzystywane w Polsce do zwalczania opozycji i krytyków rządu – tak brzmi jedna z konkluzji wstępnego raportu komisji śledczej Parlamentu Europejskiego ds. podsłuchów. Choć działająca od kwietnia komisja prace skończy dopiero w czerwcu 2023 r., to we wtorek 8 listopada sprawozdawczyni Sophie in ’t Veld przedstawiła wstępne wnioski z jej prac.