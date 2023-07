Kto może skorzystać z usług doradcy podatkowego?

Rola doradcy podatkowego i jego znaczenie

Kim jest doradca podatkowy?

To zawód zaufania publicznego, który został zdefiniowany i powołany do życia na mocy przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 roku. Wskazano w niej, że podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego są osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych, adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci. Na listę takich ekspertów może być wpisana osoba fizyczna, jeśli spełni następujące warunki:

ma pełną zdolność do czynności prawnych,

korzysta z pełni praw publicznych,

swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,

ma wyższe wykształcenie,

odbyła na terenie Polski 6-miesięczną praktykę zawodową,

złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,

wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę nie później niż w okresie 3 lat od zdanego egzaminu.

Zgodnie z art. 2 tejże ustawy doradca podatkowy zajmuje się czynnościami obejmującymi: