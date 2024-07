Kuba wprowadza gospodarkę wojenną. Tak walczy z ogromnym kryzysem

xxx 16 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Przede wszystkim przeszkoda jest socjalizm. Rządy oddają kasę tych co zarobili tym którym się nie chciało, a teraz wprowadzają 'gospodarkę wojenna' i większy zamordyzm żeby Ci co pracują pracowali ciężej, a Ci co ich wybierają wybierali ich dalej