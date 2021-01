Kupujesz mieszkanie? Na to uważaj u notariusza

Magda 1 godz. temu zgłoś do moderacji 25 2 Odpowiedz

Matko, ludzie - rejenci nie maja faktycznie żadnej odpowiedzialności!! Odpowiedzialność dyscyplinarna to fikcja... Poza tym jak przeniesiemy własność to odkręcanie tego to koszmarny proces ZAWSZE rządajcie aktu dzień wczesniej przed jego podpisaniem!!!! Notariusz musi Wam go udostępnić.Wprawdzie jest RODO i bede kombinowali, zeby Wam go nie przesyłać. Ale sie da.. wydruk lub zabezpieczony plik z kodem. Pamietajcie, rejenci często odczytując akt w takim tempie, ze trudno słuchac ze zrozumiemiem, a dyskusje w trakcie odczytywanie powodują wielki stres.