Kwarantanna przed świętami Bożego Narodzenia? Przed wyjazdem lepiej sprawdzić przepisy

Jak wynika z informacji money.pl, na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego nie pojawiały się w ostatnich dniach tematy kwarantanny w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zarówno kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski, jak i kwarantanny dla wracających z zagranicy Polaków. Tematu na razie nie ma

Jak można usłyszeć w nieoficjalnych wypowiedziach od przedstawicieli rządu, wiele wskazuje na to, że skala wyjazdów i przyjazdów do Polski nie będzie tak duża, by trzeba było wprowadzać masowe kwarantanny.

O tym, że ograniczenia w przemieszczaniu się mogą być zaostrzone w stosunku do jeżdżących i wracających zza granicy Ministerstwo Zdrowia i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informowały konsekwentnie od wprowadzenia obostrzeń.

I minister zdrowia Adam Niedzielski, i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, i rzecznik rządu Piotr Müller wskazywali to jako wariant ostateczny. I uzależniali wykorzystanie tego mechanizmu od sytuacji epidemicznej w Polsce. Ta - choć wciąż nieidealna - jest o wiele lepsza niż jeszcze kilka tygodni temu. I dlatego rozmów na temat kwarantanny nie ma.

Liczba wykrytych infekcji i liczba zgonów w Polsce. Oto, jak wygląda sytuacja epidemiczna:

Dlaczego temat nie jest na agendzie? Po pierwsze, kwarantanny dla przyjeżdżających z Polski są w wielu krajach Unii Europejskiej.

Polonia, która zdecyduje się spędzać święta w ojczyźnie, będzie po powrocie musiała spędzić kilka dni w izolacji lub będzie musiała podać się testom. I to może sporą grupę zniechęcić do przyjazdów. Na takie samoograniczenie liczy rząd.

Z drugiej strony Polacy, którzy znad Wisły wybiorą się na święta do innych europejskich krajów, również będą musieli tam przejść kwarantannę lub poddać się badaniom. I znów, to może sporą grupę zniechęcić do jakichkolwiek wyjazdów. Skoro 3-dniowy wyjazd do rodziny w Norwegii, Irlandii lub Anglii może przedłużyć się o kilkanaście dni, to wielu może rezygnować.

Trzeba jednak pamiętać, że część obostrzeń była wprowadzana dosłownie w ostatniej chwili. Nikt nie daje gwarancji, że tak nie będzie tym razem. To, jak ostatecznie będą wyglądały kwestie wyjazdu i wjazdu do Polski, może się zmienić w każdej chwili.

Tym bardziej, gdy część europejskich regionów decyduje się na pełny lockdown. Tak się dzieje w Niemczech, tak stanie się również w Londynie. Największe miasto na wyspach brytyjskich będzie objęte najwyższym stopniem restrykcji w kraju. Wszystko przez wzrost liczby zakażeń.

Od wykrytych zakażeń zależy przyszłość obostrzeń:

Kwarantanna na święta

Warto jednak pamiętać, że poza Polską żyje blisko 2 mln naszych obywateli. Najwięcej w Niemczech i Wielkiej Brytanii. To ponad 700 tys. osób w każdym z tych krajów, czyli w sumie ponad 1,4 mln (to blisko 70 proc.). I pewna część z nich z pewnością do kraju się wybierze.

Co powinni wiedzieć Polacy, którzy przyjadą z Niemiec i później będą wracać do kraju (lub Polacy, którzy na święta będą się wybierać do Niemiec)? W tej chwili władze niemieckie nie prowadzą regularnej kontroli granicznej przy wjeździe z Polski. I to pomimo tego, że nasz kraj od końca października jest uznawany za obszar podwyższonego ryzyka.

Ci, którzy wjeżdżają do Niemiec z takich regionów, muszą liczyć się z obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny. Wracający za zachodnią granicę muszą dokonać też elektronicznej rejestracji podróży. I co ciekawe, strona jest dostępna w języku polskim.

O formularzu lepiej nie zapomnieć. Dlaczego? Bo jak ostrzega polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, "potwierdzenie elektronicznej rejestracji będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku wyrywkowej kontroli".

Przed wyjazdem do Niemiec warto sprawdzić lokalne przepisy. Obowiązek kwarantanny wprowadzają władze poszczególnych krajów związkowych. To one decydują o tym, kto i kiedy musi się jej poddać. Decydują też o tym, jak ją skrócić lub kogo z niej zwolnić.

Zmiany dotknęły również ruchu przygranicznego, który mogłyby interesować wybierających się do Niemiec na zakupy. I tak np. wjazd do Berlina i Brandenburgii do 24 godzin jest możliwy. Warto jednak pamiętać, że od środy 16 grudnia trwa tam jednak pełny lockdown - a większość sklepów będzie zamknięta.

Na Wyspach również kwarantanna

Obowiązek kwarantanny obowiązuje również w przypadku części Wielkiej Brytanii. Od początku października Polacy wjeżdżający do Anglii i Szkocji muszą poddać się 14-dniowej samoizolacji. I nie ma znaczenia, czy na Wyspy dotrą drogą lotniczą, morską czy pociągiem.

Co ważne, od 15 grudnia przyjeżdżający do Anglii mogą skrócić kwarantannę o połowę, o ile zdecydują się na przeprowadzenie testu na obecność koronawirusa. Można go wykonać w ciągu 5 dni po przyjeździe. Negatywny wynik skończy kwarantannę.

Decyzję o teście trzeba zaznaczyć w dokumentach lokalizacyjnych, które wypełnia się zaraz po przyjeździe. Za odmowę podania adresu zamieszkania (lub adresu odbywania kwarantanny) grozi mandat karny lub po prostu odmowa wjazdu do Wielkiej Brytanii. Złamanie przepisów kosztuje 1 tys. funtów, czyli w przeliczeniu 4,8 tys. zł.

Również Irlandia zdecydowała się na wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny dla przyjezdnych zza granicy (w tym i również Polaków wracających do pracy). Osoby podróżujące ze stref zagrożenia wirusem - a Polska do takiej strefy należy - muszą poddać się 14-dniowej samoizolacji.

Od początku grudnia kwarantanny mogą uniknąć ci, którzy w ciągu 5 dni od daty przyjazdu, pokażą negatywny wynik testu obecność SARS-CoV-2. Warto wiedzieć, że badania można wykonać np. w Dublinie, Cork i Shannon na lotniskach. Są tam jednak prywatne firmy, za których usługi trzeba płacić. Wynik można za to mieć w ciągu kilku godzin (w najdroższym pakiecie) lub kilku dni (w nieco tańszym).

Polaków mogą interesować również zasady bezpieczeństwa w Holandii i Włoszech. W sumie przebywa tam blisko 200 tys. rodaków - według danych Głównego Urzędu Statystycznego. I co ważne, oba kraje zrezygnowały ze stosowania samoizolacji dla przyjezdnych.

Holandia tylko rekomenduje poddanie się 10-dniowej samoizolacji. Nie ma to jednak charakteru obowiązku, a jedynie zalecenia. Władze Królestwa Niderlandów od dawna zalecają też unikanie podróży zagranicznych. Na granicach nie ma jednak żadnej dodatkowej kontroli.

I podobnie sytuacja wygląda we Włoszech. Od połowy roku nie ma ograniczeń w przekraczaniu granic kraju.

Problem dla pracowników

Trudności z wyjazdem i powrotem do Polski będą mieli za to Ukraińcy. Zjeżdżając z Polski na Ukrainę należy przejść 14-dniową kwarantannę. Konieczności tej nie ma, gdy posiada się negatywny wynik testu (przeprowadzonego na 48 godzin przed wjazdem do kraju).