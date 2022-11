Leasing w Polsce – jakie są podstawowe rodzaje leasingu?

Czym jest leasing?

Pod względem prawnym leasing jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, dlatego regulowany jest na mocy przepisów Kodeksu cywilnego. Umowa leasingowa wiąże ze sobą leasingodawcę, inaczej finansującego, z leasingobiorcą, czyli korzystającym. Leasingodawca na podstawie zawartej umowy zobowiązuje się nabyć od zbywcy i oddać do używania przedmiot leasingu na rzecz korzystającego. Ten z kolei deklaruje, że będzie go użytkować zgodnie z umową, przez czas oznaczony w niej, oraz do uiszczania opłat leasingowych – najczęściej w formie ratalnej.

Utarło się przekonanie, że w ramach leasingu można sfinansować nabycie jedynie samochodu, ale to nie jest prawda. Zgodnie z prawem wśród przedmiotów umowy mogą znaleźć się również: innego rodzaju pojazdy,

obiekty konsumpcyjne,

obiekty inwestycyjne,

nieruchomości. Leasingobiorcą może być zarówno podmiot będący przedsiębiorcą, jak i konsument. Co to oznacza, że mamy leasing operacyjny czy leasing finansowy, a także leasing konsumencki?

Rodzaje leasingu

Można wyróżnić co najmniej kilka rodzajów leasingu, ale najczęściej dzieli się umowy na: leasing operacyjny,

leasing finansowy. Natomiast jeśli stroną jest konsument, należy mówić o leasingu konsumenckim, który rządzi się nieco innymi prawami.

Najpierw jednak zwróćmy uwagę na to, jak działa leasing operacyjny i finansowy. Pierwszy z wymienionych nazywany jest również usługowym. Kluczowe w jego przypadku jest, że leasingobiorca ma możliwość dopisania do kosztów uzyskania przychodu wszystkich wydatków związanych z umową leasingową, a więc czynszu inicjalnego, rat, wydatków na paliwo, przeglądy pojazdu czy zakup jego dodatkowego wyposażenia. Jednak przez okres trwania umowy przedmiot pozostaje w ewidencji środków trwałych finansującego i to on ma prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Po zakończeniu okresu trwania leasingu korzystający może, ale nie musi wykupić przedmiot po cenie ustalonej w umowie, zwykle preferencyjnej. W przypadku leasingu operacyjnego do każdej raty doliczany jest stopniowo podatek VAT, dlatego ciężar tej daniny rozkłada się na dłuższy czas. Umowa leasingu usługowego musi być zawarta na minimum 40 proc. czasu amortyzacji środka trwałego, zaś suma opłat, jakie ustalą strony, pomniejszona o należny podatek VAT, powinna być co najmniej taka jak wartość początkowa środka trwałego.

Z kolei leasing finansowy pod wieloma względami przypomina kredyt samochodowy. Właścicielem przedmiotu umowy jest korzystający, więc to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych i wpisuje do ewidencji środków trwałych taki przedmiot. Od początku trwania umowy może wpisywać do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie część odsetkową raty. Na dodatek korzystający musi z góry opłacić podatek VAT. Natomiast po spłacie ostatniej raty leasingowej leasingobiorca zostaje jedynym właścicielem przedmiotu, bez konieczności wnoszenia opłaty wstępnej. Umowa leasingu finansowego powinna trwać przez co najmniej 12 miesięcy, a najczęściej jest zawierana na dłużej.

Leasing konsumencki jest natomiast przeznaczony dla osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Łączy cechy leasingu finansowego, wypożyczenia danego przedmiotu i wynajmu. Pozwala np. wziąć w leasing samochód bez potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej i przeznaczania na ten cel jednorazowo sporej gotówki. Im wyższa jednak wpłata początkowa w leasingu konsumenckim, tym niższe raty można płacić miesięcznie.

Po zakończeniu umowy leasingu dla osoby prywatnej można wykupić samochód lub wymienić go na inny, zawierając kolejną umowę.

Leasing a kredyt – jakie są różnice?

Pod wieloma względami leasing i kredyt są podobne. Jednak wybór sposobu sfinansowania nabycia danego przedmiotu, na przykład samochodu, powinien polegać na rozważeniu korzyści, które z nich wynikają.

W poniższej tabeli porównujemy kredyt i leasing.

Kredyt Leasing Klient Firma leasingowa Wykup przedmiotu po zakończeniu umowy Brak Wykup po ustalonej cenie wykupu Przedmiot umowny Dowolny przedmiot Ruchomości i nieruchomości na które zgodzi się leasingodawca Procedury formalne Czasochłonne i skąplikowane Stosunkowo proste i szybkie Możliwość skrócenia czasu trwania umowy Zagwarantowane prawnie - możliwość wcześniejszej spłaty kredytu Najczęściej brak możliwości

Kiedy warto korzystać z leasingu?

Leasing pod wieloma względami jest przyjazną formą finansowania, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy część lub wszystkie opłaty leasingowe mogą wpisać do kosztów uzyskania przychodów i obniżyć tym samym wysokość zobowiązania wobec fiskusa. Leasingodawca kupi pożądany przedmiot i odda go do używania w zamian za opłacanie rat. Na koniec okresu trwania umowy możesz zostać z miejsca właścicielem użytkowanego przedmiotu lub wykupić go na własność za niewielką kwotę. Finansowanie rozkłada się więc na dogodne raty miesięczne.

