Lekarze stażyści z pensjami poniżej płacy minimalnej. Przez opieszałość ministerstwa

Mimo iż od 1 stycznia płaca minimalna wzrosła do 2600 zł brutto, resort zdrowia nie wydał stosownego rozporządzenia, więc absolwenci kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, którzy odbywają obowiązkowy 13-miesięczny staż podyplomowy, wciąż zarabiają 2509 zł brutto - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Ministerstwo Zdrowia zapewnia w komunikacie, że "w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, co do wysokości przysługującego lekarzowi stażyście wynagrodzenia zasadniczego, dokonana zostanie nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty w tym zakresie, a zapisy będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r.".

To oznacza, że lekarze stażyści mogą liczyć na wyrównanie ich wynagrodzeń, gdy tylko rozporządzenie wejdzie w życie. Członkowie Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (PR OZZL) uważają jednak, że resort powinien wcześniej zadbać o nowelizację rozporządzenia tak, aby lekarze stażyści jako jedni z nielicznych nie znajdowali się pod progiem.

– Wydawałoby się, że Ministerstwo Zdrowia powinno zadbać o to, by lekarze podczas stażu podyplomowego nie zarabiali mniej niż personel pomocniczy szpitala. Takie zachowanie pokazuje, że wykształcenie lekarza nie ma żadnego znaczenia i może on zarabiać poniżej progu. A przecież wysokość płacy minimalnej była znana od dawna – mówi "Rzeczpospolitej" Damian Patecki, współzałożyciel PR OZZL.