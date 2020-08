Lotnisko w Modlinie na skraju upadku. Mimo wątpliwości kroplówka jednak zostanie podłączona

Port Warszawa-Modlin najsilniej w Polsce odczuł skutki pandemii. Jak wylicza "Puls Biznesu" od stycznia do końca lipca spółka zanotowała 17 mln zł straty. Z poprzednimi straty narosły już w sumie do 170 mln zł, a to oznacza, że suma ta przekroczyła 50 proc. kapitału.