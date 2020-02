Luka VAT - plan rządu na zakręcie. To już nie działa

Plan, by w tym roku uzyskać ponad 7 mld zł dzięki ograniczeniu luki w podatku, będzie trudno zrealizować. Dotychczasowe działania już przyniosły plon i więcej nie dadzą - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Luka w VAT w 2019 r. miała zmaleć o 4,6 mld zł, ale według wstępnych szacunków - wzrosła o 3 mld zł. Ta pierwsza liczba to wyliczenia Ministerstwa Finansów zamieszczone w Wieloletnim Planie Finansowym. Tyle w sumie miało dać przede wszystkim działanie systemu wyłapującego podejrzane przelewy (STIR), a także rozszerzenie podzielonej płatności VAT (split payment).

Druga kwota to szacunki fundacji CASE, na które powołuje się "DGP". Fundacja liczy wielkość luki na potrzeby raportów sporządzanych dla Komisji Europejskiej. Według niej, różnica między tym, co budżet powinien otrzymać, biorąc pod uwagę stan gospodarki, a tym, co faktycznie otrzymał, wyniosła w ubiegłym roku 21 mld zł. Rok wcześniej było to 18 mld zł.

Na tym obrazie widać wyraźnie, że wyczerpały się możliwości dalszego uszczelniania systemu podatkowego metodami, jakie do tej pory stosowało Ministerstwo Finansów.

Jak podkreśla Grzegorz Poniatowski, dyrektor naukowy do spraw polityki fiskalnej Fundacji CASE, to dopiero wstępne szacunki. Pełne dane pojawią się w drugiej połowie roku i "na wszelki wypadek" lepiej mówić, że luka przestała się zmniejszać, a nie wzrosła. Niezależnie od tego, czy luka wzrosła, czy "tylko" przestała spadać, dla resortu finansów może to oznaczać, że plany wezmą w łeb.

- Plan, by z VAT uzyskać jeszcze ponad 7 mld zł dzięki lepszej ściągalności jest dość śmiały, zważywszy, że cała luka według naszych szacunków wynosi 21 mld zł. Ograniczenie jej o jedną trzecią będzie bardzo trudne, bo wiele wskazuje na to, że zbliżyliśmy się do jej naturalnego poziomu, który uwzględnia istnienie szarej strefy - mówi "DGP" Poniatowski.

Co więcej, już pod koniec 2019 r. dostrzegalne było mocne hamowanie wpływów z VAT. W samym grudniu były one o 18 proc. niższe niż rok wcześniej. Łączne dochody wyniosły niespełna 181 mld zł, co prawda był to nieco lepszy wynik niż zakładano w ustawie budżetowej (179,6 mld zł), ale gorszy, niż resort finansów zakładał, szykując tegoroczny plan dochodów i wydatków. To tylko potwierdza, jak trudne będzie wykonanie rządowego planu.

