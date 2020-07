Luksusowe mieszkania dobrze się sprzedają mimo kryzysu

- Zamożni klienci, nawet jak w tym czasie zubożeli, to stracili jedynie ułamek swoich majątków. Dla poprawy humoru po zamknięciu biznesu albo mając na to wreszcie czas, przeglądali oferty i decydowali się dołożyć kolejny element do swojej kolekcji dóbr. Dla wielu z nich to był idealny moment na transakcję, bo co to za frajda kupować mieszkanie, gdy te sprzedają się na pniu? W kryzysie mieli kartę przetargową, mogli przebierać i negocjować ceny - mówi w rozmowie z "Wyborczą" Piotr Krochmal, prezes Instytutu Analiz Rynku Nieruchomości.