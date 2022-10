Machina Putina się sypie. Brakuje łożysk dla pociągów, części do samolotów, turbin do gazociągów

Putin zachowuje pokerową twarz, nie zdradza, że wraz z kolejnymi rozdaniami trzyma w rękach coraz słabsze karty. Choć Rosja broni się szeregiem taktycznych posunięć, by utrzymać szańce swojej gospodarki, a działania Maksima Orieszkina, doradcy ekonomicznego Władimira Putina , osłabiają wpływ sankcji, to nie jest tajemnicą, że kolejne fale obostrzeń podmywają jej brzegi.

W ostatnim kwartale roku PKB Rosji może spaść o nawet 12 proc. rok do roku - jak szacuje Rosyjski Bank Centralny. W całym 2022 r. gospodarka skurczy się o nawet o 6 proc. PKB, a w przyszłym roku o kolejne 4 proc.

Maszyna się rozpada

Wskaźniki makroekonomiczne to jedno, ale embarga i sankcje dają znacznie bardziej działające na wyobraźnię efekty. Problemy widać w kolejnych branżach, państwowa maszyna nie działa tak skutecznie, jak przekonuje Kreml.

Głównym dostawcą łożysk dla Kolei Rosyjskich były bowiem szwedzkie SKF, a także firmy Timken i Amsted Rail z USA. Wszystkie wycofały się z działalności w Rosji. W efekcie do końca sierpnia z eksploatacji wycofanych zostało około 10 tys. wagonów towarowych – szacuje National Transport Company (NTC).

Podobny problem dotyczy rosyjskiej floty samolotów pasażerskich. Część z nich została uziemiona przez zerwane połączenia. Przestój powoduje, że ich stan techniczny stopniowa się pogarsza. Już brakuje części do ich serwisowania. Jak pisaliśmy w money.pl, Aeroflot i inne rosyjskie linie lotnicze już zaczęły rozbierać samoloty na części.

Kreml pilnie szuka rozwiązania tego problemu. W lipcu Rosja zgodziła się na import sprzętu lotniczego z Iranu, a teraz rosyjskie Ministerstwo Transportu chce przepchnąć projekt dokumentu pozwalającego na wymianę zagranicznych części samolotów na nieoryginalne. Te mają być produkowane w kraju, a naprawa samolotów ma być prowadzona w oparciu o "dokumentację opracowaną przez organizacje krajów uznanych za liderów w światowym środowisku lotniczym", wynika z projektu, do którego dotarł dziennik "Kommersant".

Po wyprowadzeniu się z Rosji zachodnich firm motoryzacyjnych produkcja samochodów w Rosji spadła w maju o rekordowe 96,7 proc. – wynika z oficjalnych rosyjskich statystyk, które przytaczał choćby Reuters. Stanęły bowiem montownie, AwtoWAZ zmuszony został do wstrzymania produkcji.

To działania doraźne. Mamy międzynarodowy podział pracy. Świat jest tak powiązany gospodarczo, że dziś żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie wszystkiego produkować. Czasowo może wynajdywać rozwiązania, ale nie będzie to ani skuteczne, ani ekonomiczne. Jakości tych sztukowanych komponentów i maszyn można się domyślać - dodaje analityczka Instytutu Europy Środkowej.

Turbiny do gazociągów

Przykładów można mnożyć, problemy będą dotyczyć zwłaszcza wysokotechnologicznych rozwiązań. Co prawda współpraca z Chinami mogłaby częściowo rekompensować Rosji utratę technologii zachodnich, ale Pekin jasno dał do zrozumienia, że choć politycznie popiera Moskwę, to jawnie łamać sankcji poprzez dostarczanie obłożonych nimi produktów czy technologii nie zamierza.