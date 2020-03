koronawirus Martyna Kośka 44 minuty temu

Magazyny Amazona działają jak gdyby nigdy nic. Związkowcy apelują do wojewodów o ich zamknięcie

Zatrudniające po kilka tysięcy pracowników magazyny Amazona pracują na normalnych obrotach. Związkowcy zauważają, że tworzy to doskonałe warunki do przenoszenia się wirusa. Apelują do wojewodów, by interweniowali w sprawie zamknięcia zakładów na terenie pięciu województw.

