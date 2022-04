Mali i średni przedsiębiorcy prognozują negatywny wpływ wojny na gospodarkę

Sankcje to jednak broń obosieczna. Restrykcje oraz wojna sama w sobie ograniczają m.in. dostęp do kluczowych materiałów dla sektora budowlanego, np. stali czy cementu. Eksperci nie mają złudzeń co do tego, że wszystko to będzie miało negatywny wpływ na polską gospodarkę. W tej sprawie wypowiedziały się także małe i średnie firmy.