Mapa podatników. Coraz więcej CIT ciągnie do centrum kraju

Duże i średnie przedsiębiorstwa (powyżej 50 pracowników) zarobiły w ubiegłym roku 138 mld zł przed opodatkowaniem - podaje GUS. To o 12 mld zł mniej niż rok wcześniej.

Okazuje się, że mimo mniejszych zarobków wpłacały do budżetu więcej. Państwo dostało od nich 25 mld zł tytułem podatku od dochodów firm (na 35 mld zł łącznych wpływów z CIT), czyli o 1,3 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Jak to jest - podatek dochodowy wzrósł, mimo że dochód spadał? Wytłumaczeniem jest wzrost efektywnej stawki podatku z 15,8 proc. do 18,2 proc. Dla wyjaśnienia, formalnie stawka podatku wynosi 19 proc. dochodu, ale są rozmaite możliwości odliczeń, optymalizacji podatkowych . Najwyraźniej w ubiegłym roku firmy trzymały się od nich z daleka.

Szczególnie te z województwa mazowieckiego. Wpłaciły do budżetu aż 9 mld zł, czyli o 0,8 mld zł więcej niż rok wcześniej. I to wszystko mimo spadku zysków o jedną dziesiątą. Ich wyniki brutto opodatkowane zostały średnio stawką 18,8 proc. w porównaniu do 15,5 proc. rok wcześniej. Dużo więcej podatku wpłaciły głównie firmy przemysłowe.