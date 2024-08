Masz działkę i chcesz się budować? Na to pismo musisz zwrócić uwagę

W lipcu ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym . Jest ona zarazem jednym z kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy. Dokument zobowiązuje samorządy do sporządzania planów ogólnych dla każdej działki na terenie gminy, niezależnie od istniejących już planów miejscowych.

Plan ogólny. Ruszają prace

Zgodnie z nowymi założeniami, każda gmina w Polsce będzie musiała mieć plan ogólny dla całego swojego obszaru. Samorządy mają czas na ich przygotowanie do 1 stycznia 2026

"Jeśli w przyszłości chcemy budować dom na posiadanej działce albo mamy upatrzoną działkę pod taką inwestycję, warto złożyć w gminie wniosek, by mieć pewność, że w planie ogólnym na danym terenie zostanie przewidziana zabudowa mieszkaniowa " - przekonuje wyborcza.biz.

Zmiany w planowaniu przestrzennym

Zgodnie z ustawą plan ogólny będzie miał formę cyfrową. Według resortu ma to rozwiązać obecne problemy polegające na tym, że w papierowej wersji studium i planów zagospodarowania narysowane w nich linie, np. oznaczające granice pomiędzy poszczególnymi strefami, nie są tak dokładne, żeby można je było zinterpretować co do metra kwadratowego na gruncie. "Wersja cyfrowa będzie pozwalała na dowolne powiększenie mapy, więc będzie ona dużo dokładniejsza" - zauważono.