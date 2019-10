Mateusz Morawiecki o nowej umowie brexitowej: Jestem usatysfakcjonowany

Informacja o nowej treści porozumienia brexitowego jest wiadomością dnia w Brukseli. Boris Johnson zdołał przekonać unijnych liderów do otwarcia negocjacji i usunięcia zapisu o tzw. backstopie. Zamiast tego do dokumentu wprowadzono pomysł utrzymywania dwóch reżimów celnych na terenie Irlandii Północnej.

- Jestem usatysfakcjonowany, że nasze postulaty, które podnosiliśmy zostały przyjęte. Zawsze chcieliśmy, żeby doszło do pewnej formy umowy. Kiedy Wielka Brytania zaproponowała nową umowę prowadziliśmy rozmowy na poziomie dyplomatycznym. Chcielibyśmy, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej, ale szanujemy wolę Brytyjczyków. Dążymy, by nie było bezumownego brexit, a polskie interesy były zabezpieczone - skomentował informacje o osiągnięciu porozumienia Mateusz Morawiecki, który jest w Brukseli na dwudniowym szczycie Rady Europejskiej.

Liderzy państw unijnych w trakcie szczytu muszę teraz zatwierdzić nowy tekst umowy, by móc przekazać go do ratyfikacji w Londynie. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaapelował do europejskich kolegów o poparcie dokumenty.