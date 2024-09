Media: Polska firma zbrojeniowa podpisze lukratywny kontrakt z Koreą Południową

Przedmiotem umowy są drony Warmate, znane z wysokiej skuteczności w konflikcie ukraińskim - donosi "Rzeczpospolita". Te bezzałogowe statki powietrzne, o rozpiętości skrzydeł ponad 1,5 metra, mogą utrzymywać się w powietrzu do godziny i atakować cele oddalone o około 30 kilometrów. Pierwsze dostawy, obejmujące około 200 dronów, mają trafić do Korei Południowej jeszcze w tym roku. W kolejnych latach planowane są dostawy po kilkaset sztuk rocznie.

Współpraca polsko-koreańska w sektorze obronnym

Kontrakt może być przełomowy dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak podkreślają eksperci, jest to jedna z najbardziej konkretnych zapowiedzi w obszarze polsko-koreańskiej współpracy w przemyśle zbrojeniowym. Może to otworzyć drogę do dalszych inwestycji i transferu technologii, co byłoby korzystne dla obu stron.