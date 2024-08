Miało być mniej, a będzie więcej. To tak, jakby wprowadzono 13. składkę zdrowotną

katolik 45 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

W tym kraju ofiarami tzw. kosztów społecznych (ewenement światowy ) -czyli WYBORCZEGO ZŁODZIEJSTWA są najubożsi -ci co zapieprzają do roboty za najniższą krajową W 1989 postanowili stworzyć kapitalizm ale WYSZEDŁ FEUDALIZM -LUDZIE ZOSTALI PODZIELENI NA BENEFICJENTÓW KOSŻTÓW SPOŁECZNYCH I PŁATNIKÓW -CI OSTATNI NIGDY NIE MIELI OTRZYMYWAĆ GODZIWEGO WYNAGRODZENIA ZA SWOJĄ PRACĘ -MIELI CODZIENNIE PRACOWAĆ I OPŁACAĆ SWÓJ ZUS / SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ ORAZ TYCH, KTÓRZY NA BEŻĄCO OTRZYMUJĄ EMERYTURĘ / ŚWIDCZENIA A NIGDY ŻADNEJ SKŁADKI NIEOPŁACILI. TEN EWENEMENT ŚWIATOWY ,, KOSZTY SPOŁECZNE ,, MA JUŻ 35 LAT (!) -TEN NAJBIEDNIEJSZY NIE MA INNEGO WYJŚCIA TYLKO MUSI JECHAĆ DO ROBOTY ZA GRANICĘ DO KRAJU, W KTÓRYM WSZYSCY OBYWATELE PŁACĄ TE SAME PODATKI ILE OSÓB NIEPŁACI SKŁADKI ZDROWOTNEJ A CHORUJĄ ?!