Michał Dworczyk poza rządem. "Złożył lub zaraz złoży rezygnację"

Michał Dworczyk odchodzi z rządu

Do kwestii zmian kadrowych zdecydował się odnieść Ryszard Terlecki. - Mówiłem o tym, że nie będzie zmiany na stanowisku premiera, ponieważ pojawiły się takie medialne spekulacje. Natomiast prezes też stanowczo powiedział i powtarzał kilkakrotnie na posiedzeniach prezydium Komitetu Politycznego, że wszyscy zajmujący jakiekolwiek kierownicze stanowiska w rządzie czy w partii muszą być do dyspozycji. Jeżeli ich praca zostanie uznana za niewystarczająco skuteczną, to muszą się liczyć ze zmianą - mówił szef klubu PiS.