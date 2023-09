Międzynarodowe regulacje dotyczące e-handlu

Dlaczego międzynarodowe regulacje są ważne dla e-handlu?

Geneza międzynarodowych regulacji e-handlu

Pierwsze inicjatywy dotyczące e-handlu

Umieszczanie czytelnego regulaminu e-sklepu, zasady zwrotu towarów, obowiązek informowania konsumentów o zawarciu umowy sprzedaży na odległość i możliwości odstąpienia od niej, to jedne z pierwszych regulacji dotyczących handlu międzynarodowego, jakie wprowadziła, np. Unia Europejska. Wszystko po to, aby ułatwić handel międzynarodowy. Ujednolicono również wymogi dotyczące aspektów prawnych dla różnego rodzaju działalności.

Organizacje i instytucje zajmujące się regulacjami e-handlu

Kluczowe aspekty regulacji e-handlu

Przy prowadzeniu działalności w obrębie rynku e-commerce każdy przedsiębiorca, który chce obsługiwać także klientów zza granicy, musi zapoznać się i stosować międzynarodowe regulacje prawne. Najłatwiej, jeśli e-handel odbywa się w ramach Unii Europejskiej, gdzie we wszystkich państwach członkowskich obowiązują te same przepisy. W innym przypadku trzeba zapoznać się z wytycznymi lokalnego prawa.

Uznawanie elektronicznych podpisów i transakcji

Ochrona konsumentów w e-handlu

Rozstrzyganie sporów online

W krajach UE klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez internet w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Wystarczy przy tym, że posłuży się jednostronnym oświadczeniem woli. Konsument sam wybiera wtedy metodę wysyłki zwracanego towaru i ponosi jej koszty. Sprzedający musi z kolei zwrócić wartość towaru oraz dostawy do wysokości najtańszej opcji, jaką oferuje.

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności

Wprowadzono możliwość nałożenia kary na podmioty, które nie będą stosowały się do wyżej wymienionego rozporządzenia, o wysokości do 4 proc. rocznego obrotu przedsiębiorstwa lub 20 mln euro.

Transgraniczne aspekty e-handlu

E-handel transgraniczny umożliwia producentom i dystrybutorom bezpośrednią wysyłkę zakupionych towarów do konsumentów znajdujących się na całym świecie. Dzieje się to bez konieczności budowania obecności na rynkach zagranicznych, co jest czasochłonne i kosztowne. W przypadku transgranicznego handlu elektronicznego można mówić o tzw. cross-border, kiedy to produkty wysyłane są do klientów końcowych za granicą, którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym lub za pośrednictwem platformy typu maketplace.