Mięso i wędliny prosto od rolnika. W lutym w końcu legalnie

– W całej Europie funkcjonują rozwiązania, które pozwalają rolnikom na zakładanie małych ubojni przy gospodarstwach. Wymogi nie są skomplikowane. Należy m.in. ukończyć kurs rzeźnika. Mięso można przerabiać na wędliny i sprzedawać konsumentom. Skoro jest to w Niemczech, Austrii czy we Francji, to dlaczego nie miałoby to działać u nas – tłumaczył w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Jan Krzysztof Ardanowski.