Miliard złotych może być przeznaczony na pomoc pracodawcom. Jest także propozycja dla przewoźników

- Wysokość Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to ponad miliard zł - podała, zaznaczając, że to właśnie jest wsparcie, które może "pójść do pracodawców". Jak dodała, rozmawia nie tylko z przedstawicielami firm, ale także ze związkami zawodowymi. - W trosce o naszych pracodawców, ale także pracowników będziemy starali się ten pakiet tak rozszerzyć, aby on był komplementarny, aby obejmował wszystkie możliwości wsparcia - podkreślała.