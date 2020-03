Koronawirus uderza w branżę motoryzacyjną. Zapaść na rynku w Chinach

Za to negatywny efekt grożącej pandemii w lutym pojawił się już w dużych firmach – zaznacza KfW. Wskaźnik nastrojów spadł o 2,3 pkt, do ujemnych 9,4 pkt, ponieważ firmy oceniają sytuację jako złą. Przede wszystkim duże przedsiębiorstwa przemysłowe są sceptyczne co do możliwości zbytu i utrzymania łańcuchów dostaw w wyniku zmasowanych przedsięwzięć w walce z koronawirusem w Chinach.